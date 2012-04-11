Посольство Украины в Беларуси презентовало два курорта
18:08, 11 апреля 2012Страна
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...Моршин и Трускавец
Сегодня Посольство Украины в Беларуси совместно с белорусским ГУ «Центр курорт» провело презентацию курортов Моршин и Трускавец.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, по словам посла Украины Виктора Тихонова, «в Украине рассчитывают на рост интереса среди белорусов к украинским курортам. Трускавец и Моршин остаются популярными курортами в Украине. Мне удалось побывать в этих прекрасных местах только один раз. Думаю, что если увидеть их однажды, захочешь вернуться туда еще раз».
Один день лечения в санаториях Трускавца и Моршина обойдется белорусскому туристу в 25-50 долларов и более.
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