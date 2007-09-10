Болезни сердца у женщин и мужчин рекомендуют лечить по-разному

Подход к лечению пациентов с болезнями сердца должен различаться в зависимости от пола. Такое заявление прозвучало в ходе ежегодного заседании Европейского кардиологического общества в Вене, сообщает AP.

По данным кардиолога Евы Сван (Eva Swahn) из Университетского госпиталя в шведском городе Линчепинг, женщины чаще мужчин умирают вскоре после проведения операции на сердце (в частности, коронарного шунтирования).

В исследование Евы Сван было включено184 женщины с заболеваниями сердца. Половине из них были сделаны операции: коронарное шунтирование либо ангиопластика, остальные лечились консервативным путем до развития более поздних стадий заболевания.

Спустя год восемь женщин, подвергшихся операции, скончались. В группе, получавшей консервативное лечение, за этот период был зафиксирован только один летальный исход, выяснила ученый.

Причины таких различий точно неизвестны. Медики предполагают, что определенное значение может иметь меньший, по сравнению с мужчинами, размер сердца и сосудов у женщин, что затрудняет проведение манипуляций на этом органе и увеличивает риск развития осложнений. Также некую роль (хотя и не совсем ясную) может играть влияние женских половых гормонов. Кроме того, у женщин сердечно-сосудистые заболевания развиваются примерно на десять лет позже, чем у мужчин, поэтому исход операции может быть хуже из-за сопутствующих «возрастных» заболеваний.

Согласно рекомендациям, недавно выпущенным Американской коллегией кардиологов, врачам советуют не торопиться назначать женщинам инвазивные процедуры. Однако в Европе рекомендации по лечению мужчин и женщин практически не отличаются, отмечают специалисты.

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