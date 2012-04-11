В Министерстве здравоохранения заверяют, что процедуры государственных закупок лекарств проходят активно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

«С целью бесперебойного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения пациентов, Министерство здравоохранения Украины с января 2012 года начало процедуру проведения тендерных закупок. В соответствии с процедурой, по состоянию на 11.04.2012 государственные закупки проходят активно», - говорится в сообщении.

В частности, по данным Минздрава, по Государственной программе «Централизованные мероприятия по лечению больных гемофилией» раскрытие результатов торгов запланировано на 10 мая, по «Общегосударственной программе борьбы с онкологическим заболевание на период до 2016 года» (взрослая онкология) – раскрытие запланировано на 17, 18, 21, 22, 23 мая, по «Общегосударственной программе борьбы с онкологическим заболевание на период до 2016 года» (взрослая онкогематология) раскрытие запланировано на 17, 21, 22 мая. Также по этим программам остатки от потребности 2012 года в регионах в настоящее время составляют: онкология – 37,5%, онкогематология – 56%, гемофилия – 54,7%.

По программе «Программы и централизованные мероприятия по профилактике и лечению СПИДа» собраны заявки из регионов, продолжается подготовка «технического задания» для предоставления на рассмотрение Комитета по конкурсным торгам Минздрава, после чего будет объявлена дата проведения закупок. На сегодняшний день по соответствующей программе в регионах остатки лекарственных средств достигают 64% потребности 2012 года, тест-систем – 70%, проинформировали в Минздраве.

По программе «Программы и централизованные мероприятия по борьбы с туберкулезом» продолжается сбор заявок из регионов, объявление тендера состоится в ближайшее время. Остатки по соответствующей программе (тест-системы и расходные материалы) – составляют 23% потребности 2012 года.

Как сообщал УНИАН, представители людей, живущих со смертельно опасными болезнями, такими, как ВИЧ/СПИД, туберкулез, гемофилия, рак и пр., обратились к чиновникам Министерства здравоохранения с требованием не допустить повторения прошлогодней ситуации, когда в результате затягивание тендеров не были закуплены жизненно необходимые лекарства.

Они заявили, что на сегодняшний день в Украине являются критическими сроки для объявления тендеров. Тендерный процесс занимает полгода, и все тендеры должны объявляться в конце февраля, чтобы пациенты получили лекарства в августе. По состоянию на середину апреля ни одного тендера не было объявлено, а по некоторым препаратам комиссии отозваны, объяснили сегодня участники пресс-конференции.

Ввиду того, что затягивание тендерных процедур ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов, участники пресс-конференции требуют от Минздрава до 20 апреля объявить конкурс на проведение государственных тендеров на закупку качественных препаратов для всех пациентов с тяжелыми болезнями и до 31 августа обеспечить поставку медицинских препаратов во все больницы Украины.