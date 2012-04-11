Увеличение брачного возраста мало повлияет на жизнь украинцев

Изменения в закон о Семейном кодексе, которыми был увеличен брачный возраст, мало повлияют на реальную жизнь, потому что ранних браков в Украине немного.

Как сообщает «Газета по-українськи» (№ 53 от 11 апреля), такое убеждение высказала научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птахи Людмила Слюсар.

«Украинцы, как и большинство европейцев, все позже женятся. Это объясняется тем, что современный человек должен достаточно долго учиться, получать профессию, прежде чем стать материально независимым и способным содержать семью», - отметила она.

В то же время браков с женщинами, младше 18 лет, в 2010 году было более восьми тысяч - всего 2,7% от общего количества. «То есть законодатель лишь оформил в правовой плоскости объективный процесс увеличения брачного возраста. Но у экспертов есть предостережение - проблемы будет иметь какая-то часть населения, которая настроена на ранний брак. Это, как правило, сельская молодежь западных регионов Украины, а также определенные этнические группы. Конечно, в 17 лет человек еще не зрелый. Но когда семья придерживается традиционного поведения и человек настроен рано вступить в брак и родить детей, может, такой союз и будет крепким. Закон создаст таким гражданам лишние преграды», - отметила Л.Слюсар.

По ее информации, сегодня средний брачный возраст мужчины - 30 лет, женщины – 27 лет. Если речь идет о первом бракосочетании, то для мужчины - 26 лет, для женщины - 21-24 года. Больше всего браков, где невесте - 21-23 года, а жениху - 23-25 лет.

При этом официально не регистрируют брак 10-12% украинских пар.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины относительно повышения брачного возраста».

Согласно изменениям, брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается с 18 лет (до этого брачный возраст для женщины составлял 17 лет, для мужчины - 18 лет).

8 апреля закон вступил в силу.