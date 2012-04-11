Андрей Слюсарчук пытался покончить жизнь самоубийством в СИЗО

Псевдопрофессор Андрей Слюсарчук, находясь во Львовском следственном изоляторе, порезал себе вены левой руки.

Об этом сообщила его адвокат Наталия Романык, пишет «Україна молода» (№54 от 11 апреля).

По ее словам, А.Слюсарчука спасли работники СИЗО, которые своевременно заметили попытку самоубийства и остановили заключенного.

Н.Романык утверждает, что состояние ее клиента крайне тяжелое: он жалуется на боли в голове, у него дрожат руки и ноги. Кроме того, отметила адвокат, вопреки украинскому законодательству, работники СИЗО не разрешают ей встретиться с подзащитным.

В то же время в пенитенциарной службе опровергают эту информацию. Там утверждают, что, кроме незначительных порезов и временных депрессивных изменений в настроении, общее состояние здоровья А.Слюсарчука на нормальном уровне, а его жизни ничего не угрожает.

«В конце марта, находясь в месте своего нынешнего заключения, господин Слюсарчук пытался осуществить самоувечье. Для этого он разобрал одноразовый станок для бритья, вынул оттуда лезвие и порезал им левое предплечье. Такие станки заключенным разрешено иметь, чтобы они опрятно выглядели и соблюдали элементарные правила самогигиены, поэтому мы не можем полностью предотвратить возникновение таких эксцессов. Это лезвие небольшое, но достаточно острое, поэтому Андрею удалось нанести себе небольшие физические повреждения», - объяснил пресс-секретарь Управления ГПтС во Львовской области Николай Демкив.

«Слюсарчуку была оказана немедленная медицинская помощь. Наши медики сразу обработали раны и наложили необходимую жгутовую повязку: раны были настолько незначительны, что даже не было необходимости ни зашивать их, ни накладывать специальные скобы», - сказал он.

По словам Н.Демкива, дать письменное объяснение с аргументацией мотивов своего поступка А.Слюсарчук отказался. Его сокамерники рассказали, что на момент осуществления порезов на предплечье А.Слюсарчук был в состоянии психического возбуждения.

Как сообщал УНИАН, А.Слюсарчука обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в частности и российского медицинского университета.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст с любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисления с числами астрономического размера. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Експрес» выяснилось, что А.Слюсарчук - самозванец, в которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он искалечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.