Торги по закупке лекарств для больных гемофилией начнут сегодня

Торги по закупке лекарств для больных гемофилией начинаются с сегодняшнего дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила вице-премьер-министр - министр здравоохранения Раиса Богатырева.

«Мы сегодня открываем все торги. Что касается гемофилии, мы в ближайшее время начнем закупать эти лекарства. Тендерные процедуры определены. Люди подали документы для того, чтобы принимать участие в тендерах. Так что гемофилики не останутся без лекарств, как и любая другая категория больных», - сказала Р.Богатырева.

На вопрос журналистов, что она будет делать с граблями, которые ей принесли представители людей, которые живут со смертельно опасными болезнями, Р.Богатырева сказала, что «грабли нужно использовать для того, для чего они сделаны. Будем работать в огороде».

Как сообщалось, представители людей, которые живут со смертельно опасными болезнями, такими, как ВИЧ/СПИД, туберкулез, гемофилия, рак и т.д., обратились к Р.Богатыревой с требованием не затягивать тендерные процедуры на закупку жизненно важных лекарств, ведь это может привести к летальным последствиям.

Активисты общественных организаций принесли на пресс-конференцию для министра здравоохранения грабли, на которых отмечен крайний срок тендера на закупку лекарств - 20 апреля и «дедлайн» срока, когда лекарства должны быть доставлены в больницы - 31 августа.