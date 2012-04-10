Разработана Концепция по психиатрической помощи детям

Министерство здравоохранения разработало Концепцию совершенствования психиатрической помощи детям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава, отметив, что концепция разработана во исполнение Указа Президента Украины от 16 декабря 2011 года "О вопросе обеспечения реализации прав детей в Украине".

Целью реализации Концепции является решение актуальных задач в сфере охраны психического здоровья детей, обеспечения реализации прав и законных интересов несовершеннолетних при оказании им психиатрической помощи, совершенствования порядка ее оказания.

В Концепции отмечается, что психиатрическая помощь детям не является обычной формой специализированной медицинской помощи. Она является важным направлением социальной политики государства, в частности, направленным на реализацию прав и законных интересов детей с особыми потребностями, их инклюзию в общество. Внедрение профилактических программ, направленных на охрану психического здоровья детей, требует координации действий учреждений, которые оказывают психиатрическую помощь, заведений образования, социальных служб, правоохранительной системы.

В Концепции проводится анализ показателей психического здоровья детского населения Украины, определение наиболее социально-значимых расстройств психики и поведения, а также обосновывается необходимость совершенствования психиатрической помощи детям и определяются пути ее реформирования.

Среди направлений реформирования предусмотрено проведение мероприятий, которые делают невозможным нарушение прав детей при оказании им психиатрической помощи, нарушение прав детей с особыми потребностями и психическими расстройствами при предоставлении им общемедицинской помощи, социальных и образовательных услуг. Также предусмотрено решение как сугубо медицинских, так и социальных вопросов. В частности, совершенствование порядка оказания психиатрической помощи детям: перераспределение ресурсов между экстренной (неотложной), первичной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) психиатрической помощью. А также налаживание межсекторного взаимодействия по вопросам охраны психического здоровья детей учреждений Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики, Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, разработка и внедрение специальных профилактических программ для учебных заведений, что будет способствовать укреплению психического здоровья учеников, разработка и внедрение региональных программ интеграции детей с ограниченными возможностями и особыми потребностями и детей с психическими расстройствами в имеющиеся общие заведения системы образования и профессиональной подготовки.

С целью изучения и учета мнения общественности, Концепция совершенствования психиатрической помощи детям размещена для обсуждения на официальном веб-сайте Минздрава Украины.