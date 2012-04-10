Адвокат: «Доктор Пи» порезал себе вены

Ученый Андрей Слюсарчук, известный как "Доктор Пи", пытался покончить жизнь самоубийством во Львовском СИЗО.

Об этом сообщила адвокат Слюсарчука Наталья Романик, сообщает Zaxid.net.

По ее словам, Слюсарчук, находясь в СИЗО, вскрыл себе вены левой руки. Попытку самоубийства заметили работники СИЗО и остановили его, отметила адвокат, добавляя, что сейчас состояние ее клиента крайне тяжелое, он жалуется на боли в голове, и у него дрожат руки и ноги.

Кроме того, Романик отметила, что, вопреки украинскому законодательству, работники СИЗО не дают ей возможности встречаться со Слюсарчуком.

В свою очередь спикер управления Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослав Демкив опроверг эту информацию. "Я могу утвердительно сказать, что за время своего пребывания в следственном изоляторе заключенный Слюсарчук попыток самоубийства не совершал", - сообщил он.

Относительно препятствий, которые якобы совершаются адвокату Слюсарчука в проведении встреч с клиентом, Демкив отметил: "Слюсарчук находится под следствием, он числится за судом, и все встречи проходят по письменному разрешению органа, к которому он причислен".

"Если адвокат такое разрешение имеет, то у работников СИЗО нет оснований, такого не бывает, чтобы ему могли не оказать во встрече", - уточнил он.