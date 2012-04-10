Украина и Иордания будут сотрудничать в области фармацевтики

Украина и Иордания будут развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, химической промышленности, фармацевтики, строительства, металлургии, туризма.

Такая договоренность достигнута во время второго заседания Совместной украинско-иорданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили УНИАН в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.

Заседание прошло под руководством председателя Антимонопольного комитета Украины Василия Цушко и министра промышленности и торговли Иорданского Хашимитского Королевства Сами Гаммо.

Представляя экспортный потенциал украинских предприятий, В.Цушко отметил, что правительство Украины готово максимально способствовать созданию условий для иорданских инвесторов.

Со своей стороны иорданская сторона выразила заинтересованность в закупке в Украине зерна и металла, экспорте фармацевтической продукции, овощей и фруктов и повышении осведомленности украинских туристов об оздоровительных возможностях иорданских курортов.

Также в рамках работы комиссии состоялась встреча председателя АМК с премьер-министром Иордании Аун аль-Хасавне. По результатам переговоров достигнуто взаимопонимание относительно перспективы создания совместных украинско-иорданских предприятий.

В пресс-службе напомнили, что согласно распоряжению Кабинета министров Украины №1084-р от 2 ноября 2011 года, председатель АМК возглавляет украинскую часть Совместной украинско-иорданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

