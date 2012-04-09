Украина отказалась от помощи России в подавлении вспышки холеры

Украина по настоянию Министерства иностранных дел отказалась в прошлом году от помощи российских специалистов для подавления вспышки холеры в Мариуполе Донецкой области.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом главный санитарный врач РФ сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Я предложил украинским коллегам доставить из Ростова – всего 160 км высокопрофессиональных специалистов из противочумного института, который все годы своего существования занимался профилактикой холеры… С министерством здравоохранения мы нашли общий язык и министр тогда согласился очень быстро, но потом мне позвонил и сообщил, что у МИДа есть вопросы как профилактировать холеру», - сказал главный санитарный врач РФ.

По его словам, российские специалисты более подготовлены, чем их украинские коллеги из Донецкой области, поскольку все архивы хранятся именно в Ростове.

При этом Г.Онищенко сообщил, что страны наладили обмен информацией и был усилен контроль на совместной границе.

Г.Онищенко отметил, что позже украинские специалисты стажировались в России, где получили новейшие знания по профилактике холеры.

«Мы предложили и на это откликнулись, поскольку МИД Украины здесь не участвовал, обучить всех специалистов по профилактике холеры. Со всех областей Украины приехали специалисты, которые непосредственно занимаются холерой и их обучили в этом институте», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, также сегодня главный санитарный врач России заявил, что в случае повторения вспышки холеры в Украине украинско-российская граница будет закрыта.

Ранее председатель Роспотребнадзора заявлял, что холера после реформы эпиднадзора в Украине может выйти из-под контроля. Г.Онищенко также выражал обеспокоенность передачей в Украине ветеринарной службе функций по контролю за питанием людей.