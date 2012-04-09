За последние сутки в Украине - 72 случая заболевания корью

За последние сутки в Украине зафиксированы 72 случая заболевания корью, сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины.

По оперативным и статистическим данным Госсанэпидслужбы, самое большее количество случаев, как и ранее, зафиксировано в западных регионах: во Львовской области – 13, в Закарпатской области – 13, в Тернопольской области – 10, в Ивано-Франковской области – 7, в Волынской области – 6. в Ривненской области – 1, в Киеве - ни одного случая кори.

С начала года по состоянию на сегодняшний день в целом на административных территориях Украины зарегистрированы 7194 случая заболевания на корь.

Противоэпидемические мероприятия в регионах, где наблюдается повышение уровня заболеваемости корью, проводятся в полном объеме согласно приказу Минздрава от 17 мая 2005 года № 188 "Об утверждении Инструкции по организации эпидемиологического надзора за корью".