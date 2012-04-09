Как узнать, употребляет ли ваш ребенок наркотики

Медики утверждают, что если вовремя начать лечить наркозависимость, у человека есть шанс выжить.

Чаще попадают в опасную зависимость 15-16-летние подростки. Причины - стремление быть "как все" в компании; желание испытать сильные незнакомые ощущения; скука, любопытство.

Продавцы наркотиков первые порции обычно дают бесплатно - пока не сформируется зависимость. А уже потом на приобретение психотропных препаратов нужны деньги - наркоманы совершают преступления, сами становятся распространителями наркотических средств. Даже первые пробные дозы быстро подчиняют волю человека - вызывают желание вновь и вновь "поймать кайф". Сначала формируется психическая зависимость от наркотика, а когда присоединяется еще и физическая (ломка), человек вынужден принимать наркотик ежедневно (иногда - неоднократно).

Существуют признаки, по которым можно заподозрить употребление наркотиков. Это особенно важно для родителей, которые хотят защитить своих детей от последствий наркомании.

- пропажа из дома денег, вещей; обнаружение шприца (иглы от него) или неизвестного порошка;

- следы от инъекции на внутренней стороне предплечий;

- необычное возбуждение, говорливость, сбивчивая речь; узкие или расширенные зрачки.

При этом однозначный ответ об употреблении наркотиков дает только присутствие их в биожидкости - крови или моче. Наличие или отсутствие наркотика определяет специальное токсикологическое обследование в лаборатории наркологической медэкспертизы. По анализам определяются доза и вид наркотика, наличие в крови антител к препарату. При этом антитела к марихуане могут обнаруживаться в крови в течение месяца после употребления.

Защитой от наркомании является любовь родителей, ровные доверительные отношения в семье и занятость ребенка.