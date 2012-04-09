Завтра на севере Украины ожидается мокрый снег

Завтра в Украине ожидается небольшой дождь, ночью в северных областях с мокрым снегом, лишь в западной части без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных и западных областях 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза; днем 6-11° тепла, на Прикарпатье и в Крыму местами 12-14°.

В восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

В Киевской области во вторник ночью и утром местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 6-8° тепла.