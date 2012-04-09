Онищенко предлагает президентам обговорить борьбу с инфекциями

Россия предлагает Украине обсудить борьбу со всеми инфекционными заболеваниями на уровне президентов двух стран в июне в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщил на брифинге в Москве главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Мы внесли предложение, и это сейчас активно обсуждается, чтобы на уровне президентов наших стран в июне в Нижнем Новгороде обсудить весь комплекс инфекционных заболеваний. Такое предложение Россия дала», - сказал Г.Онищенко.

По его словам, этот вопрос обсуждался на уровне президентов России и Казахстана.

Г.Онищенко отметил, что Украина и Казахстан - два самых крупных государства, которые граничат с Россией.

Как отметил главный санврач РФ, на встрече в июне предполагается обсудить профилактику СПИДа, туберкулеза и остальных опасных заболеваний.