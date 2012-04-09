Россия помогала Украине бороться с инфекциями - Онищенко

Россия оказала Украине техническую помощь для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Об этом сообщил на брифинге в Москве главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Мы, Россия, в это пятилетие оказывали техническую помощь, в том числе Украине. Мы закупали лаборатории и передавали их Украине, устанавливали их там», - сказал Г.Онищенко.

По его словам, за этот период в областных центрах Украины установлено 16 лабораторий, что дает возможность диагностировать грипп и другие инфекционные заболевания.