Столетняя Параска Король никогда не пробовала таблеток
Лечила людей молитвами
Президент Украины Виктор Янукович поздравил со столетним юбилеем жительницу села Озеро Володимирецкого района Ровенской области Парасковию Король.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, поздравительное письмо от Главы государства, а также цветы и подарки вручила заместитель председателя ОГА Светлана Сад.
Долгожительницу также поздравили представители местной власти, жители села и молодежь.
Юбилярша поблагодарила гостей за приветствия и спела для них украинские песни, которые, по словам долгожительницы, «сопровождали ее на протяжении всей жизни».
П.Король рассказала гостям, что пела в церковном хоре, знает много молитв, которыми научилась лечить людей. Эти знания она уже передала своей внучке, а сама до сих пор лечится исключительно травами.
За 100 лет П.Король так и не узнала, что такое медикаменты, и не выпила ни одной таблетки, рассказывают ее дети. Вспоминает, как любила собирать грибы, ягоды и целебные травы, не чуждалась всякой работы, потому что сама воспитывала троих детей, поскольку муж погиб на фронте.
В настоящее время юбилярша проживает у сына. Есть у долгожительницы большая семья – 9 внуков и 16 правнуков. Их она учит не бояться работы и любить жизнь.