Столетняя Параска Король никогда не пробовала таблеток

Президент Украины Виктор Янукович поздравил со столетним юбилеем жительницу села Озеро Володимирецкого района Ровенской области Парасковию Король.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, поздравительное письмо от Главы государства, а также цветы и подарки вручила заместитель председателя ОГА Светлана Сад.

Долгожительницу также поздравили представители местной власти, жители села и молодежь.

Юбилярша поблагодарила гостей за приветствия и спела для них украинские песни, которые, по словам долгожительницы, «сопровождали ее на протяжении всей жизни».

П.Король рассказала гостям, что пела в церковном хоре, знает много молитв, которыми научилась лечить людей. Эти знания она уже передала своей внучке, а сама до сих пор лечится исключительно травами.

За 100 лет П.Король так и не узнала, что такое медикаменты, и не выпила ни одной таблетки, рассказывают ее дети. Вспоминает, как любила собирать грибы, ягоды и целебные травы, не чуждалась всякой работы, потому что сама воспитывала троих детей, поскольку муж погиб на фронте.

В настоящее время юбилярша проживает у сына. Есть у долгожительницы большая семья – 9 внуков и 16 правнуков. Их она учит не бояться работы и любить жизнь.