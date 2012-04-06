30% пожилых украинцев не получают помощи

30% пожилых недееспособных украинцев не получают никакой помощи ни от родственников, ни от государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня главный геронтолог Министерства здравоохранения Украины Вера Чайковская на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню здоровья.

По ее словам, каждый пожилой человек в Украине имеет одновременно 4-5 хронических болезней, каждый второй нуждается в лечении, каждый третий нуждается в стационарном лечении (а это потому, что больничных коек не хватает).

Относительно людей 70 лет и старше, В.Чайковская отметила, что каждый четвертый из этой возрастной группы, не может самостоятельно выйти за пределы своего жилья, особенно в зимний период. «Среди всех пенсионеров - 10% до 12-13 раз в год вызывают скорую помощь. 82% ежедневно принимают лекарственные препараты, 73% пожилых людей нуждаются в помощи стоматологической, ортопедической медицинской помощи, каждый пятый не может самостоятельно помыться, сделать другие гигиенические процедуры», - отметила специалист.

Она подчеркнула, что увеличивается также количество людей 80 лет и старше. «ООН предложила называть этот возраст – населением четвертого возраста. Среди таких людей в Украине 20% нуждаются в психиатрической помощи, поэтому должна развиваться геронтопсихиатрия», - отметила В.Чайковская.

Справка УНИАН. 7 апреля в мире отмечается Всемирный день здоровья в честь годовщины создания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. Всемирный день здоровья - это глобальная кампания, которая призывает каждого - от мировых лидеров до широких слоев населения во всех странах - сосредоточить усилия на одной задаче здравоохранения, имеющей глобальное влияние.

Тема Всемирного дня здоровья 2012 года - "Старение и здоровье" с девизом "Хорошее здоровье добавляет жизни лет". Основное внимание обращается на то, как хорошее здоровье на протяжении всей жизни может помочь мужчинам и женщинам преклонного возраста вести полную и плодотворную жизнь и вносить вклад в жизнь своих семей и общества.