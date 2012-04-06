В мире пожилых людей в мире больше, чем 5-летних детей

Впервые за всю историю человечества пожилых людей в мире больше, чем 5-летних детей.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня заместитель председателя представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Игорь Поканевич на пресс-конференции в Киеве, посвященной Всемирному дню здоровья - 7 апреля.

«Это феномен, который наблюдается первый раз и со временем будет усиливаться. На протяжении 60 лет количество людей от 60 лет и старше увеличилось с 14 миллионов до 400 миллионов. Это большая цифра, указывающая на круг проблем, с которыми могут сталкиваться страны. Это вызов, который влияет не только на здравоохранение, но и на социально-экономическое развитие», - отметил И.Поканевич.

Ссылаясь на прогнозы специалистов, эксперт отметил, что до 2050 года в мире количество людей старше 60 лет увеличится до 38% (сегодня эти показатели – 15-20%).

«Всемирная организация здравоохранения предлагает странам план защиты пожилых людей. Он включает в себя несколько направлений. В первую очередь, предотвращение смерти пожилых людей. Это одна из основных проблем, когда в результате курения резко снижается качество жизни пожилого человека. Второе - повышение доступа к качественной медицинской помощи, третье направление – предоставление возможности более активно физически двигаться, четвертое – разработка научных данных в направлении геронтологии», - сказал И.Поканевич.

В свою очередь, главный геронтолог Минздрава Украины Вера Чайковская отметила, что все национальные и международные стратегии в отношении пожилых людей направлены на улучшение качества их жизни. «Качество жизни пожилых людей держится на трех китах: это – здоровье, финансовая возможность и ролевые функции. 75% пожилых людей в Украине продолжают работать и в государственных, и негосударственных структурах. Большинство пожилых людей во время социологических опросов выражают желания работать, принимать участие в туристических поездках, что-то увидеть, жить интересно, продолжать творческую активность», - отметила В.Чайковская.

Справка УНИАН. 7 апреля в мире отмечается Всемирный день здоровья в ознаменование годовщины создания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. Всемирный день здоровья - это глобальная кампания, которая призывает каждого, - от мировых лидеров до широких слоев населения во всех странах - сосредоточить усилия на одной задаче здравоохранения, имеющей глобальное влияние. Сосредоточение усилий на новых возникающих проблемах дает возможность начать во Всемирный день здоровья коллективные действия с целью здравоохранения и благополучия людей. Это дает возможность принять участие в поиске решений на благо всех нас.

Тема Всемирного дня здоровья 2012 года - "Старение и здоровье". Основное внимание обращается на то, как хорошее здоровье на протяжении всей жизни может помочь пожилым мужчинам и женщинам вести полную и производительную жизнь и вносить вклад в жизнь своих семей и общества. Старение касается каждого из нас - мужчин или женщин, богатых или бедных, независимо от того где мы живем.