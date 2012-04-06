Разрешат ли матерям, имеющим дошкольников, работать меньше?
13:16, 06 апреля 2012Страна
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Предложения в ВР
Верховной Раде Украины предлагается разрешить женщинам, которые имеют детей дошкольного возраста, работать на час меньше.
Соответствующий проект закона «О внесении изменения в статью 56 Кодекса законов о труде Украины», зарегистрирован в Верховной Раде народным депутатом от фракции НУ-НС Екатериной Лукьяновой.
В частности предусмотрено, что по заявлению женщины, которая имеет ребенка в возрасте до шести лет, и работает по пятидневной или шестидневной рабочей неделе, владелец или уполномоченный им орган обязан не задерживать такую женщину на работе после 17:00.
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