Разрешат ли матерям, имеющим дошкольников, работать меньше?

Верховной Раде Украины предлагается разрешить женщинам, которые имеют детей дошкольного возраста, работать на час меньше.

Соответствующий проект закона «О внесении изменения в статью 56 Кодекса законов о труде Украины», зарегистрирован в Верховной Раде народным депутатом от фракции НУ-НС Екатериной Лукьяновой.

В частности предусмотрено, что по заявлению женщины, которая имеет ребенка в возрасте до шести лет, и работает по пятидневной или шестидневной рабочей неделе, владелец или уполномоченный им орган обязан не задерживать такую женщину на работе после 17:00.