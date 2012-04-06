Закрыли единственную в Украине гериатрическую поликлинику

В Днепропетровске в рамках медицинской реформы, проводимой в регионе, закрыта единственная в городе гериатрическая поликлиника, которая ежегодно обслуживала около 10 тыс. пенсионеров.

Об этом говорится в открытом письме свыше 100 пациентов поликлиники к председателю Днепропетровской облгосадминистрации и председателю областного совета. Текст письма имеется в распоряжении корреспондента УНИАН.

«Нам стало известно о закрытии гериатрической поликлиники на ул. Казакова, 1а, в которой нам оказывали помощь на протяжении 10-25 лет. В отличие от врачей районных поликлиник, где на прием пациента выделяется 10 минут, здесь всегда внимательно выслушют пациента с учетом особенностей возраста и наличием 5-7 заболеваний одновременно. Уровень квалификации врачей позволяет принимать обоснованные решения и предлагать приемлемые для пациента рекомендации, что важно материально. Нельзя допустить, чтобы пожилые люди, среди которых много инвалидов, участников войны, остались без медицинского обслуживания, которое должным образом не обеспечивается районными поликлиниками», - отмечается в открытом письме.

В Департаменте здравоохранения Днепропетровского городского совета журналистам сообщили, что вопрос о закрытии гериатрической поликлиники в рамках медицинской реформы согласован с Главным управлением здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

В частности, по данным департамента, гериатрическая поликлиника не обслуживает того количества пациентов, на которое она рассчитана. В то же время, в здании поликлиники разместится амбулатория, в которой будут обслуживаться пенсионеры вместе с другими жителями Жовтневого района Днепропетровска. Карточки пациентов гериатрической поликлиники будут переданы в амбулатории. Также здесь останется работать часть врачей, а остальных трудоустроят в других медицинских учреждениях города.