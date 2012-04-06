Азаров вручил кардиохирургу Борису Тодурову награду «Врач года»

Премьер-министр Украины Николай Азаров во время церемонии «Гордость страны» вручил Борису Тодурову награду «Врач года».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Я хочу поздравить Бориса Михайловича, для меня это большая честь. От всего сердца поздравляю этого прекрасного хирурга, который сделал в Украине первую операцию по пересадке сердца. Мы гордимся такими прекрасными врачами и желаем вам успехов. А наше дело сделать так, чтобы у таких специалистов были все возможности творить для людей добро», - сказал Н.Азаров.

Б.Тодуров - директор Киевского городского центра сердца, именно он 11 лет назад впервые в Украине сделал операцию по пересадке сердца.