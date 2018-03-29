”Сеньор помидор” излечит желудок и понизит давление

Родина помидоров - Южная Америка. В Европу их завезли испанцы в середине ХVІ века, в начале ХІХ века помидоры считались несъедобными. Длительное время эти плоды считались декоративным растением. Сегодня - это один из самых употребляемых овощей во всем мире.

Помидоры имеют в своем составе сахаристые соединения (глюкозу, фруктозу, сахарозу), органические кислоты (яблочную, лимонную, щавелевую, винную) и витамин С. В зрелых плодах обнаружено 0,07-0,03% крахмала и до 0,3% пектиновых веществ. Их цвет зависит от наличия каротиноида ликопина, который в организме человека превращается в витамин А. Перезрелые помидоры содержат и янтарную кислоту.

В помидорах высокий уровень содержания витамина С, никотиновой и пантотеновой кислот. Благодаря фенольным соединениям помидоры имеют желчегонное, мочегонное, антимикробное, противовоспалительное свойства, а также укрепляющее капиляры.

Среди минеральных веществ в помидорах преобладают соединения калия (300 мг%), натрия (40 мг%) и магния (20 мг%), железа (900 мг%), кобальта и цинка, иода, марганца, меди, молибдена, фтора, хрома.

После переработки свежих плодов хорошо сохраняется аскорбиновая кислота - в 100 г томатного сока их 10-12, а в томатной пасте - 45 мг.

Свежие и консервированные плоды, томатный сок и паста усиливают выделение желудочного сока, улучшают пищеварение.

Помидоры рекомендуют употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями пищеварительного тракта и нарушением обмена веществ. Им свойственно мягкое слабительное действие, они усиливают перистальтику кишок. Свежие плоды и томатный сок способны умеренно снижать артериальное давление, предотвращать болезни простаты. Томатный сок успешно используют во время лечения даже инфицированных ран и травм (незаживляемых язв) кожи. Стакан томатного сока обеспечивает половину суточной потребности организма в витаминах А и С. Его лучше употреблять в смеси с яблочным, тыквенным, лимонным соками - такая смесь полезна людям, которые хотят быстро похудеть.

Помидоры в косметике

Помидоры используют и с косметической целью. Популярные такие томатные маски:

- Для жирной кожи: помидор нарезают кружочками, накладывают на очищенное лицо и шею на 15-20 минут .

- Для нормальной и сухой кожи: 1 ст. л. свежего томатного сока смешивают из 1 ст. л. толокна, кашку держат 15-20 минут

- Для сухой кожи: 1 ст. л. свежего томатного сока смешивают с 1/2 желтка и 1 ч. л. муки или крахмала.

- Для жирной кожи: сок 1 помидора смешивают с нежирным сыром поровну, держат 20 минут.

Эффективный народный способ лечения фурункулов: к пораженному месту прикладывают свежий срез помидора, через каждые 20-30 минут обновляют. Процедура длится 8-10 часов.

«Помидорные рецепты»

Салат витаминный

Помидоры (3 шт.) помыть и нарезать на кусочки. Старательно помыть и почистить сырую морковь (1 шт.) и корень сельдерея (1 шт.). С яблок (2 шт.) удалить сердцевину с семенами, со слив (5-6 шт.) - косточки. Морковь, сельдерей, огурцы (1 шт.), яблоки и сливы нарезать соломкой, посолить, выложить в салатник и полить сметаной (50 г). В салат можно добавить цедру 1 лимона.

Помидоры с чесноковой подливой

Нарезать кружочками спелые помидоры (5-6 шт.). Сварить вкрутую 5 яиц, нарезать кружочками. Подготовить подливу: перетереть с солью 1 головку чеснока и 1 стручок сладкого перца, влить 0,5 стаканы холодной воды и немножко уксуса. Осторожно переложить помидоры и яйца в салатник, залить подливой, посыпать зеленым луком и укропом.

Помидоры с яичной начинкой

В помидорах (0,5 кг) вырезать углубление со стороны плодоножки, посолить. Круто вареные яйца (3 шт.) обчистить, отделить четвертую часть желтков, белки измельчить, посолить, добавить мелко посеченную зеленую петрушку (0,5 ст. л.), смешать и начинить помидоры. Горчицу (0,5 ч. л.) растереть с оставшимися желтками, добавить растительное масло (1 ст. л.), сахар (0,5 ст. л.), уксус, соль, смешать и залить начиненные помидоры.

Помидоры с яичницей

В помидорах (0,5 кг) срезать верх, удалить семена, слегка выжать сок, наполнить помидоры жидкой яичницей (из 4 яиц) с мелко иссеченным зеленым луком (100 г), поперчить, запечь в духовке.

Помидоры с яблоками

Нарезанные кружочками помидоры (0,5 кг) и кусочки яблок (0,5 кг) положить в салатницу букетами друг против друга, посередине листочки зеленого салата (100 г), полить маслом (2 ст. л.), смешанным с уксусом, молотым перцем (0,1 г), сахаром (1,5 ч. л.), солью и посыпать зеленью укропа (1 ст. л.) или петрушки.