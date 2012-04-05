Украинцы живут в среднем на 14 лет меньше остальных европейцев

Украинцы живут в среднем на 14 лет меньше, чем жители других стран Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в Житомирской облгостелерадиокомпании во время встречи с медицинским активом области народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

Она также отметила сложную демографическую ситуацию в Украине. По ее словам, за последние 15 лет Украина пережила тяжелый демографический кризис. "За этот период мы потеряли 7 млн. украинцев, а рождаемость в нашем государстве сейчас - вдвое ниже, чем смертность", - сообщила Т.Бахтеева.

В частности, по словам народного депутата, «66% украинцев болеют и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, один миллион стоит на учете у медиков по поводу онкологических заболеваний, столько же – из-за сахарного диабета". "Кроме того, также 1 млн украинских семей учтены у медиков из-за проблемы бесплодия», - отметила народный депутат.

Т.Бахтеева отметила, что профессия медика сегодня является особенно нужной в украинском обществе. Из-за этого, по мнению Т.Бахтеевой, "руководство государства считает реформу системы здравоохранения первоочередной, также очень важной для этой реформы является сильная законодательная база».

В то же время Т.Бахтеева подчеркнула, что отечественная система здравоохранения устарела и ее нужно совершенствовать. «К тому же и зарплата медиков крайне низкая, нужно ее повышать, это правительство будет делать постепенно», - сказала народный депутат.