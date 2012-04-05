В Украине начинает работать экстренная помощь 112

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно закону, указанная система создается для обеспечения соответствующими профильными подразделами безотлагательных мероприятий по предотвращению или ликвидации экстренных ситуаций.

Закон предусматривает создание в составе территориальных органов специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты населения центров экстренной помощи по номеру 112, оперативно-диспетчерских служб, подразделов экстренной помощи, которые будут работать с использованием телекоммуникационных сетей, программных, технических и других средств.

Центры 112, в частности, будут обеспечивать: принятие и обработку экстренных вызовов; определение подразделов экстренной помощи населению, которые привлекаются для оказания такой помощи; передачу информации об экстренных вызовах в оперативно-диспетчерские службы; взаимодействие подразделов экстренной помощи населению во время работы; ведение учета и статистической отчетности; хранение информации об экстренных вызовах.

В свою очередь, оперативно-диспетчерские службы органов государственной власти и местного самоуправления, в частности, обеспечивают: принятие экстренных вызовов и информации о них от центров 112; формирование и оперативную передачу этой информации подразделам экстренной помощи; координацию действий этих подразделов; круглосуточное дежурство.

Определять порядок работы системы экстренной помощи населению по номеру 112 должен Кабинет министров, порядок передачи экстренных вызовов - центральный орган исполнительной власти в отрасли связи.

Для обеспечения обработки экстренных вызовов операторам центров 112 предоставлено право использовать информацию из баз данных операторов телекоммуникаций. Относительно абонентов фиксированной телефонной связи - это номер, ФИО, адрес, относительно мобильных абонентов - номер и местонахождение на момент осуществления экстренного вызова.

Звонки на номер 112 будут бесплатными.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 13 марта.