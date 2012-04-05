В Израиле солдаты ранили украинскую журналистку

Корреспондент журнала Weekly.ua Татьяна Омельченко была ранена израильскими солдатами в Иерусалиме.

Как сообщает газета «Сегодня», инцидент произошел 30 марта, когда палестинцы отмечали традиционный День Земли. Группа украинских журналистов в этот день посещала Иерусалим, где была запланирована встреча с патриархом Феофилом.

Представители украинских СМИ оказались в эпицентре демонстрации палестинцев, которые требовали создания своего государства и возвращения аннексированных израильтянами земель. Палестинцы скандировали антиизраильские лозунги и стали бросать камни в израильских правоохранителей, которые ответили стрельбой резиновыми пулями и дымовыми шашками.

Сообщается, что Т.Омельченко была травмирована резиновой пулей, повредившей ей подколенную область правой ноги. Неотложную помощь ей оказывали палестинские медики. Сейчас журналистка вернулась в Киев.

Т.Омельченко освещает темы внешней политики в журнале Weekly.ua. Пресс-тур украинских журналистов в Палестину организовывало палестинское посольство. Представители украинских СМИ посещали Рамаллу, Вифлеем, Наблус и Иерусалим, где встречались с высокопоставленными палестинскими чиновниками. Организаторы пресс-тура, по информации его участников, не обеспечивали их страховкой.