Украинцам запретили посещение Припяти в поминальные дни

Агентство по управлению Чернобыльской зоной сообщает, что в 2012 году свободное посещение города Припяти в поминальные дни будет запрещено.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, специалисты отмечают, что ранее посещение этих территорий разрешалось лишь в случае безоговорочного соблюдения правил безопасного поведения. При этом многолетний опыт показывает, что граждане пренебрегают этими правилами, чем подвергают себя опасности.

Зафиксированы неединичные случаи, когда посетители устраивали в зоне пикники, потребляли пищу, употребляли алкогольные напитки, сидели на траве, ходили в открытой одежде и обуви, купались в водоемах. Пренебрегая опасностью, граждане заходили в дома, поднимались на крыши, развлекались в аттракционном городке, не понимая, что эти сооружения находятся в аварийном состоянии.

Кроме того, некоторые лица совершали в г. Припяти откровенные акты вандализма, сознательно причиняя вред городу. Люди также оставляли кучи мусора, пустые бутылки, разный хлам.

Всесторонне проанализировав ситуацию, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения приняло решение запретить в поминальные дни свободное посещение г. Припяти с целью предотвращения распространения источников ионизирующего излучения за пределы зоны отчуждения, а также для недопущения травмирования людей во время массовых мероприятий на радиационно загрязненной территории.

Руководство Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения просит с пониманием отнестись к такому решению.