Большинство украинцев считают, что в семье должно быть два ребёнка

Большинство молодых украинцев - 64,2% - считают, что в семье должно быть два ребёнка.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в марте 2012 года Институтом Горшенина.

Согласно результатам исследования, которые переданы УНИАН, почти каждый шестой - 14,9% - считает, что в семье ребёнок должен быть один, а 13,2% считают, что детей должно быть трое. За четырёх детей и более высказались 1,7% граждан. Затруднились ответить на вопрос 6,0% опрошенных.

Более трети респондентов - 38,5% - считают, что сексуальную жизнь нужно начинать в 16-18 лет. Наиболее подходящим возрастом 18-20 лет считают 35,8% наших соотечественников. По мнению 6,5% респондентов, сексуальную жизнь нужно начинать в 21-22 года, 3,5% опрошенных считают, что в 14-15 лет, 3,4% опрошенных высказались в пользу возраста выше 22 лет, а 0,5% считают достаточным для начала сексуальной жизни возраст 12-13 лет. При этом 4,1% респондентов отказались от ответа, а 7,7% затруднились ответить на вопрос.

Почти половина молодых украинцев - 45,3% - не имеют постоянного сексуального партнёра. Имеется таковой почти у каждого третьего - 31,2% - респондента. При этом почти каждый четвёртый - 23,5% - отказался ответить на вопрос.

Более трети молодых украинцев - 34,8% - планируют завести ребёнка, когда женятся или выйдут замуж. Планируют ребёнка, когда получат и образование, и хорошую работу, и своё жильё 22,7% респондентов. Когда будут иметь своё жильё, родителями готовы стать 13,8% украинцев; как только поймут, что встретили настоящую любовь – 13,7%; когда найдут работу и начнут зарабатывать – 13,1%; когда получат образование и хорошую работу – 12,3% опрошенных. При этом 16,4% наших сограждан полагаются на судьбу и ничего не планируют. Затруднились ответить на вопрос 4,1% респондентов.

*** Всеукраинское исследование «Молодежь Украины» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» с 1 по 19 марта 2012 года. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 1500 респондентов в городах с населением более 100 тысяч человек, которые располагаются в 24 областях Украины и АР Крым и репрезентируют население Украины в возрасте от 16-21 года. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,5%.



