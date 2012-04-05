90% украинской молодежи никогда не пробовали наркотики

Почти половина украинской молодежи не употребляет крепких спиртных напитков, а 90% заявляют, что никогда не пробовали наркотики.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в марте 2012 года Институтом Горшенина.

Согласно результатам исследования, которые переданы УНИАН, почти половина украинской молодежи - 48,6% - не употребляют крепких спиртных напитков. Треть - 34,3% – употребляют раз в месяц и реже, каждый десятый - 10,1% - несколько раз в месяц, 3,3% - раз в неделю, 1,4% - несколько раз в неделю, а 0,7% респондентов заявили, что употребляют крепкий алкоголь ежедневно.

Раз в месяц и реже употребляют слабоалкогольные спиртные напитки 30,4% молодых людей. Более четверти - 28,6% - не употребляют таких напитков вообще, а менее четверти - 23,9% – употребляют их несколько раз в месяц. Пьют слабоалкогольные напитки несколько раз в неделю – 7,9%, раз в неделю – 5,5%, а 1,9% представителей молодежи употребляют их ежедневно.

Подавляющее большинство молодых людей - 88,7% - заявили, что никогда не пробовали наркотики. Признались в том, что такой опыт у них был, 9,2% опрошенных, а 2,1% - отказались отвечать на данный вопрос.

Для большинства молодых людей Украины - 69,4% - недопустимо ни при каких обстоятельствах употребление наркотиков. Почти каждый второй опрошенный не приемлет однополый брак - 48,0%, и самоубийство - 45,9%. Считают недопустимым семейное насилие – 42,6%, торговлю людьми – 40,3%, отказ от новорожденного – 36,7% молодых людей. Не допускают лично для себя абортов – 33,9%, проституцию – 31,5%, курение – 20,8% опрошенных.

*** Всеукраинское исследование «Молодежь Украины» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» с 1 по 19 марта 2012 года. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 1500 респондентов в городах с населением более 100 тысяч человек, которые располагаются в 24 областях Украины и АР Крым и репрезентируют население Украины в возрасте от 16-21 года. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,5%.