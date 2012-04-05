В Украине за сутки зафиксировано 80 случаев кори

В Украине за сутки зафиксировано 80 случаев заболеваемости корью.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, наибольшее количество больных корью выявлено в западных регионах: Львовской области - 27; Ивано-Франковской области - 16; Закарпатской области - 12; Волынской области - 8; Тернопольской области – 5.

В Киеве за последние сутки зарегистрировано 2 случая подозрения на корь.

По оперативным и статистическим данным Госсанэпидслужбы Украины, по состоянию на 4 апреля с начала года на административных территориях страны зарегистрировано 6 тыс. 891 случай заболевания корью, информирует Минздрав.

Госсанэпидслужбой Украины введен ежедневный мониторинг заболеваемости корью и оперативное информирование регионами о временной приостановке и возобновлении учебного процесса в связи с повышенной заболеваемостью корью, отметили в ведомстве.

Противоэпидемические мероприятия в регионах, где наблюдается повышение уровня заболеваемости корью, проводятся в полном объеме. Вопрос находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины.