Тигипко представил законопроект о занятости населения

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко сегодня во время брифинга представил законопроект о занятости населения, передает корреспондент УНИАН.

«Мы компенсируем (работодателю — УНИАН) со стороны Службы занятости 100% единого взноса в течение года (в случае, если он создает новые рабочие места и принимает на них работников - УНИАН), но если работодатель, получающий такую компенсацию, будет увольнять человека еще через год, то он будет полностью компенсировать все деньги, которые он получил от Службы занятости», - отметил он.

Вице-премьер-министр также предлагает активнее привлекать безработных к общественным платным работам. В частности, законопроектом предусматривается обязать местные органы власти согласовывать выполнение капитальных работ со Службой занятости. «Мы можем снизить стоимость проведения таких работ, потому что на такие работы мы можем привлекать людей от Службы занятости на общественно полезные работы», - считает С.Тигипко.

По его словам, для работодателя, создавшего новые рабочие места, и который в течение года выплачивал работникам на таких местах заработную плату в размере не ниже трех минимальных зарплат, предлагается снизить сумму единого взноса на следующий год работы на 50% за каждого трудоустроенного работника в прошлом году.

Также предлагается стимулировать законопроектом местные органы власти создавать новые рабочие места. Так, предлагается увеличить отчисления доходов физлиц в местные бюджеты с 25% до 100% в случае, если фонд оплаты труда превышает прошлогодний показатель, умноженный на процент роста зарплаты в среднем по Украине.

Для стимулирования субъектов малого предпринимательства предусматривается введение следующего механизма: если они создают новые рабочие места и трудоустраивают на них безработных сроком от двух лет, то в первый год они получают ежемесячную компенсацию единого взноса с минимальной зарплаты за одного трудоустроенного работника. В случае увольнения работника в течение первых двух лет работы, работодатель должен вернуть государству данную компенсацию в полном объеме.

С.Тигипко также отметил, что на базе центров занятости предлагается создать единые окна для предоставления бесплатной консультационной помощи по вопросам организации бизнеса, а также легализации статуса самозанятого лица. «Эти услуги будут предоставляться на базе центров занятости, и не будут предусматривать расширения их штата», - отметил он.

Для студентов вузов и профтехучилищ предлагается ввести механизм, который позволит им проходить 6-месячную стажировку во время обучения. Такая стажировка будет учитываться в трудовой книге, однако работодателям в то же время предоставляется право не выплачивать за нее заработную плату студенту.

Также С.Тигипко предлагает предоставить Кабинету министров право самостоятельно определять профессии, которые необходимо поддержать доплатами в сельской местности.

Минсоцполитики предлагает ввести в Украине контракты между студентами и работодателями. «Предлагается, что мы введем такое контрактное право, по которому работодатель сможет платить и стипендию и оплачивать учебу человека, но он будет иметь контракт максимальный на три года. Если будет этот контракт расторгнут со стороны студента, то он или его работодатель должен компенсировать расходы за это обучение или стипендию. Через три года человек свободен и он сам принимает решение, где работать», - отметил С.Тигипко.

Также министерство планирует расширить перечень интегрированных специальностей (когда у человека две и более специальностей). На сегодня их в Украине около 60. Планируется в следующем году ввести еще 50, а в 2014 году — еще 100.

С.Тигипко отметил, что законопроект на сегодня на обсуждении с профсоюзами и работодателями, в течение месяца также будут проходить общественные обсуждения документа. Также он выразил надежду на его принятие в июне 2012 года.

