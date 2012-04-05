В Украине курит почти четверть населения

В Украине курят 24% населения.

Об этом сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины, которая ежегодно проводит выборочные опросы домохозяйств относительно самооценки состояния здоровья и уровня заболеваемости населения.

Согласно опросу за 2011 год, распространенность курения среди взрослых мужчин (старше 18 лет) составляла 46%, среди женщин - 6%, в целом - 24%.

Исследование свидетельствует, что за последние три года доля курящих в возрасте 12 лет и старше сократилась на 3,3 процентных пункта (с 25,6% в 2008 г. до 22,3% в 2011 г.), или более чем на 13%. Также меньше стали курить молодые женщины в возрасте 18-29 лет (3,3% 2008 году и 8,5% 2011 году – это на 36% меньше).

Опрос также выявил, что уменьшилась доля лиц с хроническим бронхитом или эмфиземой легких: с 8,9% 2008 года до 7,1% 2011 года, или на 18%. Данные относительно смертности указывают также на существенное уменьшение в последние годы количества смертей от эмфиземы легких, астмы, инсультов и других обусловленных табаком болезней.

В Минздраве убеждены, что введение в Украине (с сентября этого года) полного запрета на рекламу табака и предупреждений с рисунками на табачных пачках (с октября этого года), освобождения заведений общественного питания от табачного дыма поддержат позитивную тенденцию по уменьшению количества курильщиков, а следовательно, болезней и смертей, обусловленных табакокурением.

В целом, как свидетельствует статистика, в 2011 году в Украине курили 8,6 млн. людей, что на 1,5 млн. меньше, чем в 2008 году.