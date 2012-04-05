Богатырёва провела встречу з российским коллегой

Вице-премьер-министр Украины – министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (Роспотребнадзор) Геннадий Онищенко обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, встреча Р.Богатырёвой и Г.Онищенко состоялась в Киеве.

В ней также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Михаил Зурабов, руководитель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Анатолий Пономаренко и директор Института экогигиены и токсикологии им. Л.Медведя Николай Проданчук.

Также участники встречи обсудили опыт Российской Федерации по реформированию санитарно-эпидемиологической службы, возможность проведения подготовки украинских специалистов по вопросам особо опасных инфекций в учебных центрах Российской Федерации, а также необходимость гармонизации нормативно-правовой базы Украины и Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.