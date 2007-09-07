Первоклассники испытывают стресс за 3-6 месяцев до школы

Совет Экономических и Социальных ИсследованийEconomic and Social Research Council опубликовал доклад, в котором сделан вывод, что первоклассники начинают испытывать стресс за 3-6 месяцев до того, как впервые переступают порог школы.

Это заключение появилось в результате серии анализов. У детей брали анализы, которые позволяли определить - сколько в их крови содержится "гормона стресса" (кортизола). Анализы брались за полгода до посещения первого школьного урока, через две недели и через шесть месяцев после начала занятий. Как оказалось, уровень кортизола был необъяснимо высок еще за полгода до похода в школу.

Авторы исследования считают, что объяснений может быть несколько. С одной стороны, для ребенка школа представляет из себя весьма загадочное явление. С другой, родители переживают относительно будущей учебы своих отпрысков и передают стресс детям, пишет Washington ProFile.

У большинства обследованных детей уровень кортизола в крови существенно снижался через полгода обучения. Исключением являлись замкнутые, необщительные ученики.