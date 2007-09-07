На турецком курорте - массовое отравление туристов

В Турции, в отеле Holiday Park Resort произошло массовое отравление российских туристов. Более 30 пострадавших были помещены в местный госпиталь с диагнозом «желудочно-кишечное расстройство». Однако с жалобами на отравление в российское диппредставительство в Анталье никто из туристов не обращался. О происшедшем сообщили родственники пострадавших.

По их словам, отравившиеся россияне вынуждены самостоятельно оказывать себе помощь и вызывать врачей - ни местные власти, ни представители отеля, ни организаторы отдыха не предпринимают ничего для выяснения причин случившегося.

Как только об отравлении стало известно российским дипломатам, в Holiday Park Resort направились представители страховых компаний, чтобы выяснить, что стало причиной отравления. Более 30 пострадавших были помещены в местный госпиталь с диагнозом «желудочно-кишечное расстройство», где им оказали помощь.

Генеральный консул России в Анталье Мирджалол Хусанов, ссылаясь на слова представителей страховых компаний, подчеркнул, что «необходимости в длительной госпитализации туристов не потребовалось, поэтому сразу после оказания им квалифицированной помощи они вернулись к месту отдыха в отель», передает «АННnews».

Консульство России официально подтвердило факт отравления россиян в Турции. Местные власти проводят проверку отеля, в котором отдыхали все пострадавшие. Все пострадавшие россияне - туристы из Уфы. По данным родственников туристов, отравление носит массовый характер и вызвано некачественной едой.