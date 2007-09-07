Неизвестные науке пауки атакуют украинцев

Уже несколько человек в Краматорске пострадали от укусов «маленьких коричневых пауков с панцирями», как их описывают люди. В городской «скорой» отмечают: пострадавшие жалуются на покраснение укушенных мест и повышенную температуру. В двух случаях даже пришлось вызывать неотложку.

Между тем в городе царит нервозная атмосфера. Что это за агрессивные твари, никто не знает: ни врачи, ни работники СЭС. Насекомых пострадавшие не предъявили, потому определить их вид сложно.

«В Донбассе всего два вида ядовитых пауков, - отметила ассистент кафедры, кандидат биологических наук Елена Прокопенко. - Это каракурт и тарантул. О «маленьких коричневых пауках» трудно что-то сказать, пока не увидишь их воочию: в регионе обитает около 500 видов данных насекомых, передает «Комсомольская правда» - Украина» .

К тому же непонятно, что имели в виду пострадавшие, когда упоминали о «панцире».

Каракурт более ядовит, но случаи смерти от его укуса крайне редки. Причиной летального исхода может стать крайне слабое сердце или аллергия на яд. Кроме того, эти членистоногие сами не нападают, а кусают только в том случае, если их потревожить.

После укуса тарантула возникает местное раздражение, некроз ткани и боль. Если же вас атаковал каракурт, недомогание будет общим.

Специалисты советуют в первые 2-3 минуты после укуса положить на ранку спичечную головку и поджечь. Считается, что это помогает, так как ранка не очень глубокая. В любом случае необходимо как можно скорее обратиться к врачу.