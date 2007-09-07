Адская жара убивает жителей Калифорнии
14:22, 07 сентября 2007Страна
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На столбике термометра +43,33 °С
Жертвами сильной жары в американском штате Калифорния за последние восемь дней стали по меньшей мере 25 человек. Большинство погибших стали жертвами сердечных приступов, вызванных крайне высокими температурами.
Вчера, 5 сентября, в южных районах штата столбик термометра поднялся до +43,33°С. Из-за резкого скачка энергопотребления несколько десятков тысяч жилых зданий оказались лишены электроснабжения, передает «Утро.ру».
В настоящее время группы инженеров пытаются восстановить подачу электричества в дома жителей.
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