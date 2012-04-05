На "Фукусиме-1" произошла утечка 12 т радиоактивной воды

На японской АЭС "Фукусима-1" сегодня ночью была зафиксирована новая утечка радиоактивной воды.

Об этом сообщила компания-оператор станции "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО), передает ИТАР-ТАСС.

Инцидент, уже второй на АЭС с начала года, произошел в системе опреснения морской воды - всего вылилось около 12 тонн жидкости, содержащей радиоактивные частицы. Информации о причинах пока нет.

В настоящий момент ситуация на "Фукусиме-1" полностью стабилизировалась. Все три проблемных реактора АЭС приведены в состояние холодной остановки 16 декабря прошлого года. Начало наиболее сложного этапа ликвидации последствий аварии - извлечения расплавившегося ядерного топлива из реакторов - планируется не раньше, чем через 10 лет. Он займет примерно 25 лет, после чего еще 5 лет специалисты ТЭПКО будут демонтировать здания реакторов и другие строения на территории станции.