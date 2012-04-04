Президент поручил решить проблемы с диализными центрами

Президент Украины Виктор Янукович поручил безотлагательно решить проблемы с обеспечением больных почечной недостаточностью лечением методом гемодиализа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.Янукович поручил вице-премьер-министру - министру здравоохранения Украины Раисе Богатырёвой, министру финансов Юрию Колобову, председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской, Севастопольской городских государственных администраций проанализировать при участии Национальной академии медицинских наук Украины состояние предоставления медицинской помощи больным, которые нуждаются в лечении методом гемодиализа. По результатам анализа следует принять безотлагательные меры для полного охватывания такой помощью больных, которые в ней нуждаются, говорится в поручении главы государства.

Также Президент поручил председателям Черкасской и Черниговской областных государственных администраций Сергею Тулубу и Владимиру Хоменко обеспечить в полном объеме финансирование услуг по гемодиализу для пациентов, урегулировать проблемные вопросы с иностранными инвесторами, которые реализуют проекты по созданию диализных центров.