Весенний гиповитаминоз у детей

По данным ВОЗ, состояние здоровья человека лишь на 15% зависит от организации медицинской службы, на столько же от генетических особенностей и на 70% – от образа жизни и питания. Не вызывает сомнения, что полноценное питание определяется не только энергетической ценностью пищи, сбалансированностью рациона по белкам, жирам и углеводам, но и обеспеченностью витаминами, микроэлементами и минералами. В настоящее время ВОЗ рассматривает витаминодефицитные состояния как проблему голодания.

Недостаток витаминов и хронические заболевания

Витамины нужны человеку в любом возрасте, но особенно важно регулярное обеспечение витаминами и минералами в детском и юношеском возрасте, в период бурного роста, формирования и развития всех органов и систем, что является залогом здоровья в дальнейшем. Высокий уровень обмена веществ у детей не только поддерживает жизнедеятельность, но и обеспечивает рост и развитие детского организма, что требует достаточного и регулярного поступления микронутриентов. Неполноценное питание и тем более голодание детей, особенно в периоды интенсивного роста, недопустимо, так как это всегда сказывается на их способности к обучению, влияет на здоровье и рост. Особую группу риска по дефициту витаминов составляют дети в возрасте до 3 лет; от 5 до 7 лет и в 11-15 лет. Помимо возрастных критических периодов факторами риска развития гиповитаминозов являются: чрезмерные физические нагрузки, наличие острых инфекционных заболеваний вирусного или бактериального генеза; наличие хронической патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек и др.; регулярный прием некоторых лекарственных препаратов (фенобарбитал, диуретики, слабительные и др.), а также низкий социально-экономический уровень и проживание в экологически неблагоприятной обстановке.

Данные регулярно проводимых профилактических осмотров свидетельствуют о том, что большинство школьников страдают хроническими заболеваниями пищеварительной, кроветворной, костно-мышечной и эндокринной систем. Важную роль в формировании хронических заболеваний играет недостаточная обеспеченность витаминами в раннем возрасте. Результаты проводимых Институтом питания Российской академии медицинских наук обследований детей разного возраста свидетельствуют о широком распространении гиповитаминозов, которые хотя и не сопровождаются выраженными симптомами, но отрицательно сказываются на росте и развитии детей, снижают физическую и умственную работоспособность, сопротивляемость различным заболеваниям, усиливают отрицательное воздействие на организм неблагоприятных экологических факторов, нервно-эмоционального напряжения и стресса, приводят к развитию обменных нарушений и хронических заболеваний. Недостаток витаминов может сопровождаться снижением аппетита и работоспособности, повышенной утомляемостью или возбудимостью (часто плаксивостью), нарушением сна, снижением остроты зрения, появлением раздражительности, головной боли, кровоточивости десен, сухости кожи и др. Кроме того, могут наблюдаться снижение гемоглобина в крови, а также нарушения нормального функционирования желудочно-кишечного тракта.

Основным источником витаминов является пища, но даже строго сбалансированный рацион питания не всегда может обеспечить организм всеми витаминами. Овощи и фрукты являются источниками витаминов С, Р, фолиевой кислоты и β-каротина, но они не содержат витаминов группы В, а также жирорастворимых витаминов Е.

Содержание витаминов в пищевом рационе может меняться и зависит от разных причин: сорта и вида продуктов, способов и сроков их хранения, характера технологической обработки пищи. Высушивание, замораживание, механическая обработка, хранение в металлической посуде, пастеризация, а также сам процесс приготовления пищи значительно снижают содержание витаминов в продуктах.

Кроме того, родители и педиатры при попытке обеспечить витаминами ребенка только за счет пищевых продуктов должны учитывать его вкусовые предпочтения.

Витамины в борьбе с инфекционными заболеваниями

Дефицит витаминов особенно выражен в зимний и весенний периоды и часто сочетается с недостаточным поступлением йода, селена, кальция, фтора и ряда других макро- и микроэлементов.

Витаминный дефицит увеличивает частоту возникновения инфекционных заболеваний. Например, при недостатке витаминов E, A, B5 (пантотеновой кислоты), B9 (фолиевой кислоты) и H (биотина) уменьшаются образование антител и активность лимфоцитов. Дефицит фолиевой кислоты снижает скорость реакции иммунной системы на инородные факторы. Недостаток витамина A ослабляет иммунную систему организма при проникновении в организм инородных белков, витамина B12 – уменьшает мощность реакции иммунной защиты и снижает ее способность убивать чужеродные клетки, витамин B6 уменьшает способность нейтрофилов к фагоцитозу. Витамин C повышает активность макрофагов в борьбе с инфекционными агентами. В связи с этим прием поливитаминов помогает укрепить иммунную систему и предупредить развитие респираторных вирусных инфекций.

Существует мнение, что дети, регулярно получающие витамины, реже болеют распространенными инфекционными заболеваниями, отитами и синуситами. Особое значение имеет профилактическое назначение витаминов в сезон повышенной заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями.

Олеся Донченко,



семейный врач.

