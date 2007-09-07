Вирусы герпеса способствуют старению организма

Группа шведских ученых опубликовала результаты многолетнего исследования, участниками которого стали шведы в возрасте, значительно превышающем среднюю продолжительность жизни в стране. Наблюдая за долгожителями, профессор Андерс Викби с коллегами убедительно доказали, что наличие в организме пожилого человека вируса герпеса 5-го типа (цитомегаловируса) значительно повышает риск возникновения особого состояния иммунной системы, которое может привести к быстрой смерти.

На сегодняшний день изучены сотни разновидностей герпесвирусов, в том числе вирусы простого герпеса и ветряной оспы, вирус Эпштейна-Барр и цитомегаловирус. Определены основные пути инфицирования контактный и воздушно-капельный. Также заражение происходит при половом контакте, грудном вскармливании, переливании крови и проведении медицинских манипуляций.

Герпесвирусные инфекции обычно протекают в хронической форме, с возможными рецидивами, во время которых вирус активизируется и наносит удар по органу или системе "мишени".

Так возникают опоясывающий лишай, герпетические энцефалиты, заболевания роговицы глаза и многие другие заболевания. Особенно широк спектр поражающего действия цитомегаловируса: это кожа, слизистые оболочки и кровеносные сосуды, а также клетки крови, нервной системы и печени. Что наиболее существенно, скрыто протекающая цитомегаловирусная инфекция медленно, но верно выводит из строя иммунитет.

"Практически каждый человек на протяжении жизни собирает свой "багаж" герпетических вирусов, - отмечает кандидат медицинских наук Татьяна Гречаная, главный врач лечебно-консультационного центра "Макс-Велл" в Борисполе. - Становится понятным, что старение иммунной системы есть не что иное, как ее истощение в результате безуспешной борьбы с вирусами герпеса, в первую очередь с цитомегаловирусом. Вслед за иммунной системой стареет и организм в целом".

Это происходит от того, что вступая в борьбу с цитомегаловирусом, иммунная система заранее обречена на поражение: попав в организм, вирус остается в нем навсегда. А постоянное поддержание "боевой готовности" приводит к перестройке Т-клеток, ответственных за иммунитет.

Измененные Т-клетки по своей структуре похожи на клетки, состарившиеся естественным образом, и способны бороться только с цитомегаловирусом. Таким образом, при атаке на организм других возбудителей иммунитет бездействует. Более того, такие клетки, как и сам вирус, остаются с человеком навсегда.