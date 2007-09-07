Жители Ирака зарабатывают на донорстве

Донорство становится в Ираке все более прибыльным занятием в условиях войны и массовых жертв, и торговля кровью приобретает в стране все больший размах, пишет интернет-сайт телеканала "Аль-Джазира" со ссылкой на Национальный иракский центр по обеспечению компонентами крови.

Насилие в стране не уменьшается, а достаточных запасов компонентов крови нет. Кроме того, в условиях, когда безработица, согласно официальным данным министерства труда и социальных дел, достигает 38%, продажа собственной крови для многих иракцев становится способом выжить.

По словам хирурга больницы в Багдаде Абдаллы Фархана Ахмеда, перед центром по сбору крови стоят посредники, которые предлагают нуждающимся кровь за 20-$30 за каждые 350 кубических сантиметров.

Он отметил, что, по меньшей мере, каждая пятая операция, проводимая в больнице, нуждается в переливании крови, и в некоторых случаях их приходится откладывать из-за отсутствия нужной крови.

Один из иракцев, который ежемесячно сдает кровь за деньги, назвал донорство взаимовыгодным делом.

РИА Новости