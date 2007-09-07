Пищевые добавки травмируют психику ребенка

Детская гиперактивность может быть связана с приемом пищевых добавок, считают британские исследователи.

Представители Агентства по пищевым стандартам Великобритании (FSA) провели обследование 300 случайно выбранных детей и выяснили, что те начинали вести себя импульсивно и плохо концентрировались после того, как выпили напиток с содержанием добавок.

Агентство уже сделало официальное заявление, в котором уведомило, что детям, в обыденной жизни отличающимся повышенной активностью, следует давать меньшие порции добавок. Впрочем, ряд экспертов уверен, что детям с теми или иными проявлениями синдрома дефицита внимания и гиперактивности (а таких, по оценкам специалистов 5-10 % от общего числа школьников) изменение диеты уже не поможет, и их родителям пора обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

From-UA