Конфликт киевских властей с главным медиком страны набирает обороты

Министр здравоохранения Украины Юрий ГАЙДАЕВ оценивает состояние дел в медицине Киева как неудовлетворительное. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ГАЙДАЕВА, “сейчас я считаю, что состояние дел в медицине Киева неудовлетворительное. Это мое отношение”.

По его убеждению, медицина в столице при нынешнем руководстве города хуже, чем при управлении этой отраслью Валерием БИДНЫМ.

“Давайте называть все своими именами, и не думать, что я кого-то защищаю. Один пример: я знаю, что в Киеве ни одна больница в этом году не получила на капитальное строительство ни гривни. Я знаю эти факты. Я не буду говорить о тендерах и так далее – там ужас... Такого не было никогда, и давайте будем называть вещи своими именами: такого не было и при БИДНОМ. Это факт. Кстати, при БИДНОМ строилось”, - отметил Ю.ГАЙДАЕВ.

Министр также коснулся ситуации вокруг Центральной городской клинической больницы (бывшей Октябрьской больницы). Он сообщил, что ориентировочно 15-17 сентября уже будут обнародованы выводы работы специальной комиссии Минздрава, созданной по обращению трудового коллектива этого медицинского учреждения.

"Сейчас готовится справка. Комиссия наша закончила работу. Поверьте мне, я тоже хочу знать правду, потому что я отвечаю за всю Украину. Независимая комиссия даст свои выводы, и я обещаю, что вы их будете знать. Я думаю, что выводы будут обнародованы на коллегии Министерства здравоохранения. Это может быть 15-17 число этого месяца”, - сказал Ю.ГАЙДАЕВ.

Кроме того, он выразил уверенность, что такая больница, как Центральная городская “даже теоретически” не могла быть разрушена, как об этом заявляли в мэрии с обвинениями в адрес В.БИДНОГО.

Как сообщал УНИАН, 7 августа муниципальная газета “ Хрещатик ” (№124 (3114)) сообщила, что активизировано строительство многоэтажки на территории Октябрьской больницы. Решение Киевсовета о передаче части территории Октябрьской больницы под офисно-жилищную застройку было принято в 2003 г. Инвестор, вместо этого, согласно документу, обязался сделать капитальный ремонт в больничных корпусах и построить новую городскую поликлинику на 1000 кв. м, патологоанатомическое отделение и хозяйственный блок.

Позже инвесторы, которыми сначала выступили компании “Проминдустрия” и “Элита-Центр”, перепродали свои права на застройку другой строительной фирме. Корпуса больницы в настоящее время в том же состоянии, что и три года назад, а на месте обещанной поликлиники (старую снесли в 2004 г.) - пустырь.

Согласно имеющейся у “Хрещатика” информации, строительство многоэтажки в свое время лоббировал заместитель Александра ОМЕЛЬЧЕНКО по вопросам здравоохранения Валерий БИДНЫЙ, который в настоящее время является заместителем министра здравоохранения.

14 августа комиссия Министерства здравоохранения Украины, созданная по приказу министра Ю.ГАЙДАЕВА во исполнение поручения Кабинета Министров Украины в связи с обращением трудового коллектива Центральной городской клинической больницы, начала проверку деятельности этого медицинского заведения и Главного управления охраны здоровья и медицинского обеспечения КГГА.

В обращении почти двухтысячного коллектива медицинского заведения, посланном в т.ч. Минздравом, говорится: "Коллектив больницы обеспокоен отсутствием гарантий со стороны городской власти относительно сохранения Центральной городской клинической больницы как целостной структуры с сохранением присущих ей функций, а также сохранения существующих границ земельного участка. Началось административное давление на главного врача и администрацию нашего учреждения".