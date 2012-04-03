Ночевавшие у Завадского дома ученики, не верят, что он педофил

Ученики известного аккордеониста, заслуженного артиста Украины Игоря Завадского не верят, что он развращал несовершеннолетних, и заявляют, что их учителю угрожали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дети и их мамы заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Один из учеников И.Завадского Денис Снигирев отметил, что незадолго до задержания милицией по подозрению в развращении несовершеннолетних И.Завадскому угрожали. “Я слышал лично угрозы, то есть к нему пришли домой и сказали, что если они еще раз услышат о нем - в газете, по радио, по телевизору, то они помогут ему сделать так, чтобы о нем больше нигде не слышали”, - сказал Д.Снигирев. На уточняющий вопрос, кто именно приходил, парень ответил: “Я их не видел, но я слышал".

При этом Д.Снигирев отметил, что неделей раньше И.Завадскому также угрожали в телефонном разговоре. На вопрос журналистов, откуда он об этом знает, Д.Снигирев ответил, что И.Завадский сообщил об этом его отцу.

По словам мамы Дениса Наталии Снигиревой, отец парня часто общался с аккордеонистом по телефону. Н.Снигирева уточнила, что ее сын неоднократно принимал участие в концертах вместе с И.Завадским, а поскольку их семья малообеспеченная, то Денис часто жил в квартире аккордеониста, потому что они не имели возможности останавливаться в гостинице. Мать и парень категорически заявляют, что никаких домогательств со стороны музыканта не было. При этом Д.Снигирев отметил, что И.Завадский жил в однокомнатной квартире, а мать уточнила, что спали они на разных диванах.

Н.Снигирева также сообщила, что им звонили по телефону какие-то люди и настоятельно предлагали написать заявление в милицию о противоправных действиях И.Завадского. Она отметила, что этих людей не знает. По словам Н.Снигиревой, в разговорах эти люди представлялись родителями детей, которые учились у И.Завадского. На уточняющий вопрос журналистов, не были ли это работники милиции, мать ответила, что никто из тех людей не представлялся работником правоохранительных органов.

Мать другого ученика И.Завадского Данилы Марианна Зубко выразила убеждение, что музыканта оговорили. “Этого быть не может. Это очень хороший, чистый душой человек. Очень простой, прямой, не скрытный. Он ни от кого ничего не скрывал. Он просто как ребенок, который светится изнутри, от него идет большой позитив”, - подчеркнула женщина.

“Он не наживает миллионов на своем таланте. Он имеет копейки, которыми потом пытается поделиться с теми, кто в этом нуждается”, - сказала М.Зубко.

Она отметила, что знает И.Завадского 5 лет. При этом, по словам М.Зубко, когда-то ее знакомая, ссылаясь на слухи, предупреждала, что музыкант нетрадиционной ориентации. В то же время женщина отметила, что за все годы общения с И.Завадским у нее не было никакого повода, чтобы не доверять ему.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук сообщил, что в отношении И.Завадского, его пиар-менеджера или директора, а также водителя возбуждено уголовное дело по статье 156 «развращение несовершеннолетних» Уголовного кодекса Украины. Он сказал, что в данное время И.Завадский и его директор содержатся в следственном изоляторе, а водитель находится на подписке о невыезде.

Уголовное дело возбуждало Шевченковское райуправление милиции Киева, а сейчас оно передано в следственное управление Главного управления МВД Украины в столице.

По словам В.Полищука, следователи собрали доказательную базу, в частности видеозаписи, по 11 эпизодам уголовного дела о развращении несовершеннолетних И.Завадским.