В Донецке оборудуют специальные места для курения

В Донецке ликвидируют места незаконной продажи сигарет и на улицах оборудуют специальные места для курения.

Такое решение вынесла сессия Донецкого городского совета, сообщили члены Коалиции «Донбасс без табачного дыма» Донецкой областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины», которые и подали в горсовет соответствующие рекомендации.

В сообщении напомнили, что еще 1 марта 2012 года по их в горсовете прошли общественные слушания по проблеме пассивного курения.

Теперь, по итогам сессии, постоянная комиссия горсовета по вопросам прав и свобод граждан рассмотрит возможности для определения дополнительных мест в г.Донецке, где курение запрещено. Кроме того, до 15 мая 2012 года главному управлению благоустройства и коммунального обслуживания городского совета поручено разработать график проведения работ по оборудованию и обозначению мест для курения, находящихся на открытом воздухе, вдали от входов-выходов в здания и мест скопления людей.

Депутаты также проголосовали за жесткий контроль за курением сотрудников донецкой милиции при исполнении служебных обязанностей и ликвидацию мест незаконной торговли табачными изделиями, определив срок до 15 мая 2012 года.

Согласно решению сессии, к 1 июня 2012 года силами представителей власти, общественных организаций и СМИ будет разработана долгосрочная комплексная Программа «Защита населения г. Донецка от негативного влияния табачного дыма». На бигбордах, расположенных вблизи учебных заведений, а также на местных телеканалах и радио должна появиться социальная реклама, пропагандирующая здоровый образ жизни и отказ от курения. В городском общественном транспорте будут транслироваться аудиозаписи с информацией о том, что остановочные павильоны и 20-метровая зона вокруг них являются местами, свободными от курения.