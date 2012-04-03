Украинцам в Мали лучше не летать

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться в ближайшее время от посещения Мали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«С учетом существенного осложнения военно-политической ситуации в Мали, в том числе в связи с обострением военного противостояния между проправительственными силами и военными группировками повстанцев, МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от посещения Мали в ближайшее время», - сказал А.Дикусаров.