Завтра ожидается до +23° тепла

4 апреля в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в северных, Волынской, Ривненской, Харьковской областях и в Карпатах, днем на крайней западе страны пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 19-24 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 13-18°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области местами 19-23°, на побережье морей около 10° тепла; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.

В Киеве и столичной области ночью ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 13-18°. В г. Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 16-18°.