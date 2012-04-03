В ВР могут принять закон о запрещении пропаганды гомосексуализма
...направленной на детей
Народный депутат Украины Вадим Колесниченко (фракция Партии регионов) внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект «О запрещении направленной на детей пропаганды гомосексуализма».
Законопроект зарегистрирован на официальном сайте парламента.
В документе отмечается, что “пропаганда гомосексуализма – это деятельность, которая имеет целью и/или выражается в преднамеренном распространении любой позитивной информации о гомосексуализме, что может нанести вред физическому и психическому здоровью ребенка, его моральному и духовному развитию, в том числе сформировать у него порочные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных брачных отношений, а в будущем повлиять на его выбор социальной ориентации».
Проектом закона предлагается установить, что пропагандой гомосексуализма является, в частности, проведение митингов, парадов, акций, пикетов, демонстраций и других массовых собраний, что имеет целью или выражается в преднамеренном распространении любой позитивной информации о гомосексуализме, которая может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, моральное и духовное развитие детей.
В то же время, не является пропагандой гомосексуализма популяризация идей толерантности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также проведение митингов, демонстраций и других массовых мероприятий за права лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
В статье 6 законопроекта сказано: «На территории Украины запрещается направленная на детей пропаганда гомосексуализма, что может негативно отразиться на физическом и психическом здоровье детей, повлиять на их моральное и духовное развитие, во всех сферах общественной жизни, включая образование, культуру, телевидение, радиовещание, СМИ».
В проекте закона также отмечается, что на всех уровнях образования запрещается направленная на детей пропаганда гомосексуализма, в том числе путем использования и/или распространения информативной или учебной литературы, показа видео- или аудиофильмов, проведения учебных уроков, интерактивных игр, других мероприятий.
В СМИ запрещается направленная на детей пропаганда гомосексуализма путем популяризации в выступлениях, программах, статьях гомосексуальных отношений и гомосексуального образа жизни.
Данным законопроектом также предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предусмотрев, что пропаганда гомосексуализма среди детей влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и наложение штрафа на юридических лиц в размере от ста до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Направленная на детей публичная пропаганда гомосексуализма, что может негативно отразиться на физическом и психическом здоровье детей, их моральном и духовном развитии, которая выражается в публичной демонстрации гомосексуального образа жизни, гомосексуальной ориентации и поведения, - влечет за собой наложение штрафа в размере от пятисот до семисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Также В.Колесниченко предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины, предусмотрев, что совершение повторно на протяжении года преднамеренных действий, которые имеют целью направленную на детей пропаганду гомосексуализма, что может негативно отразиться на физическом и психическом здоровье детей, их моральном и духовном развитии, влечет за собой наложение ареста сроком до трех лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.