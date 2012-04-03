Прожиточный минимум в Украине должен быть 3900 грн

Реальный прожиточный минимум для гражданина Украины на две-три тысячи гривен выше официально задекларированного властью.

Об этом заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук, сообщили УНИАН в пресс-службе НФПУ.

В то же время, подчеркнул М.Якибчук, если учесть реальные расходы для одного человека – и, что важно подчеркнуть, – с учетом необходимых ежемесячных жилищно-коммунальных платежей и официального уровня инфляции, прожиточный минимум должен составлять не 1037 грн., а, по меньшей мере, 3900 грн.

А если же учитывать неофициальный уровень инфляции, который, по данным некоторых независимых экспертов, достигает 40-42%, среднее значение реального прожиточного минимума для одного человека должно составлять 5 тыс. грн., подчеркнул председатель НФПУ. Учитывая эту расчетную сумму, предложенное действующей властью среднее значение прожиточного минимума на 3 тыс. 963 меньше, чем все элементарные расходы, необходимые для обеспечения минимального физиологического, социально-культурного, коммуникативного и информационного существования человека в современном мире.

«Назначая прожиточный минимум, власть, в частности, не учитывает инфляцию, транспортные расходы и оплату ЖКУ, не говоря уже о культурных потребностях. Правительство просто обрекает народ Украины на медленное вымирание от голода и болезней, связанных с недоеданием или никчемной системой „бесплатного” здравоохранения”, – сказал М.Якибчук.

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Как сообщалось ранее, Национальный форум профсоюзов Украины проводил социальный эксперимент «Как прожить на прожиточный минимум». Пять украинцев в течение месяца пытались прожить лишь на сумму, предусмотренную официальным прожиточным минимумом и выделенную НФПУ для эксперимента. Каждый участник вел дневник, в котором записывал свои расходы и впечатления от жизни на 29 грн. 25 коп. в день. До конца месяца продержалась лишь 47-летняя учительница из Ивано-Франковской области, остальные по разным причинам сошли с дистанции. Эксперимент, благодаря вниманию центральных СМИ, получил широкую огласку.

