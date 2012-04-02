В Украине зарегистрировано свыше 6,5 тыс случаев кори

По оперативным и статистическим данным Госсанэпидслужбы Украины, с начала этого года по состоянию на сегодняшний день - 2 апреля – в Украине зарегистрировано 6 тыс. 570 случаев заболевания корью.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, за последние сутки зарегистрировано 66 случаев подозрения заболевания корью, наибольшее количество в западных регионах: Львовской области -14; Закарпатской - 13; Ивано-Франковской - 10; Тернопольской - 7; Ривненской – 6, в Киеве - 1 случай подозрения на корь.

В Минздраве подчеркнули, что Госсанэпидслужбой Украины усилен контроль за проведением плановых профилактических прививок против кори возрастным группам населения, согласно Календарю профилактических прививок.

Противоэпидемические мероприятия в регионах, где наблюдается повышение уровня заболеваемости корью, проводятся в полном объеме согласно приказу Минздрава Украины от 17.05.05 №188 "Об утверждении Инструкции относительно организации эпидемиологического надзора за корью", отметили в Минздраве.

Вопрос относительно ситуации с заболеваемостью корью, заверили в Минздраве, находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины, которая ведет ежедневный мониторинг и оперативное информирование в регионах относительно временной приостановки и возобновления учебного процесса в связи с повышенной заболеваемостью этой инфекционной болезнью.